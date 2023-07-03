تَعَرّف على "مواقع شراء عبوات مياه زمزم في مطار جدة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 8:32 صباحاً

أوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مواقع شراء عبوات مياه زمزم عبر المطار. وأوضح المطار، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أخي الحاج المسافر عبر الرحلات الدولية، يمكنك شراء عبوة زمزم من الصالات". وبيّن أنه يمكن الشراء في الصالة رقم 1 "داخل الصالة A1"، و"خارج البوابة B2"، و"خارج البوابة C2"، وفي الصالة الشمالية يمكن الشراء خارج البوابة (4).

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