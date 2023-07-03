مختص بالأمن السيبراني: الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من أهم أسباب تفوق المملكة عالمياً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 8:46 صباحاً

أكّد المختص في الأمن السيبراني عبدالرحمن الكناني؛ أن الإستراتيجية الوطنية المعتمدة للذكاء الاصطناعي في المملكة من أهم المؤشرات الدولية التي جعلتها في المركز الأول عالمياً، كما حقّق الذكاء الاصطناعي نجاحاً كبيراً في موسم الحج. وقال الكناني؛ إن حصول المملكة على المركز الأول عالمياً في مؤشر الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي نجاحٌ كبيرٌ للمملكة يُضاف إلى إنجازات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خاصة مع النجاح الكبيرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات خلال موسم الحج. وتابع في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن من أسباب تحقيق المملكة هذا النجاح العالمي، وجود إستراتيجية وطنية متخصّصة ومعتمدة للذكاء الاصطناعي، ووجود جهات متخصّصة في الذكاء الاصطناعي، وتشريعات وأنظمة محدّدة لها، بجانب التمويل المناسب من الجهات المشرعة بالمملكة، والمستهدفات الوطنية الموضوعة بالسعودية لخدمة الإنسانية والعالم أجمع.

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