"التعاون الإسلامي" تُدين جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في جنين

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محمد بن مسعود - الدمام - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي -بشدة- الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل، والطواقم الطبية والمراكز الصحية، وتدمير البنية التحتية، وهدم البيوت والمساجد، معتبرة أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادًا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وحمّلت المنظمةُ الاحتلالَ الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة؛ داعيةً في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة، ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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