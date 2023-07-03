الديوان الملكي: وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 9:24 صباحاً

أعلن الديوان الملكي اليوم، وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود. وتفصيلًا صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلَّى عليها -إن شاء الله- اليوم الاثنين الموافق 15/ 12/ 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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