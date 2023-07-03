انت الان تتابع بلا رسميات وبخوذة السلامة.. مدير "تعليم مكة" يتفقّد مشاريع تأهيل المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 9:25 صباحاً

بعيداً عن الرسميات وبخوذة الأمن والسلامة، تفقّد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرّمة محمد المدخلي، عدداً من المشاريع التأهيلية للمباني المدرسية. وأوضح حساب ادارة تعليم مكة المكرّمة، أن المباني المدرسية المشمولة في المشاريع التأهيلية عددها 42 مبنى للبنين والبنات، وسوف تنجز في غضون 6 أشهر، بإذن الله، وتسهم في توفير بيئة تعليمية محفزة. وثمّن "المدخلي" دور زملائه في إدارة المشاريع والصيانة وشركاء النجاح في شركة تطوير للمباني، مؤكداً تجويد العمل وإنجازه في الوقت المحدّد.

كانت هذه تفاصيل خبر بلا رسميات وبخوذة السلامة.. مدير "تعليم مكة" يتفقّد مشاريع تأهيل المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.