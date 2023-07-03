انت الان تتابع استئصال ورم سرطاني من الدرجة الثانية بالمنظار لمريضة بمستشفى الملك فيصل بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 9:43 صباحاً

تمكّن فريق جراحي من مستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة عضو تجمُّع مكة الصحي، من إنقاذ حياة حاجة تعاني ألماً شديداً في البطن. وأوضحت وزارة الصحة أن المريضة حضرت للطوارئ عن طريق الهلال الأحمر وهي تعاني آلاماً شديدة في البطن، وبعد عمل الفحوص اللازمة تبيّن وجود انسداد بالأمعاء، وعلى أثر ذلك تم إجراء الفحوصات المخبرية والأشعات اللازمة للمريضة التي بيّنت وجود كتلة في القولون الأيمن، وعلى الفور تمّ تشكيل فريق جراحي وتمّ استئصال القولون الأيمن، وإعادة توصيله بالمنظار الجراحي. وفي أثناء إجراء العملية الجراحية بيّنت تحاليل الأنسجة وجود ورم سرطاني من الدرجة الثانية، وكذلك تبيّن خلو أطراف القولون من الورم وعدم انتشار الورم للعقد اللمفاوية المجاورة. وتمّت معاينة المريضة بعد العملية حتى تحسنت حالتها وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

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