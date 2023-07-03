مركز "تنمية القطاع غير الربحي" يشكر شركاءه على رعاية الحجاج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 10:23 صباحاً

وجّه رئيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم؛ شكره إلى كافة منظمات القطاع غير الربحي والمتطوعين الذين قدّموا جهوداً استثنائية في تقديم مختلف الخدمات والرعاية للحجاج، وتوفير الدعم والإرشاد في جميع المراحل، كذلك شركاء القطاع الذين تفانوا في تقديم الدعم والمساندة، وعلى تكامل الجهود التي أخرجت موسم الحج بهذا المستوى الرائع. وأشار "السويلم" إلى أن دورهم المهم والمؤثر يعكس التكاتف والتعاون الذي يميز المجتمع السعودي. وفي سياق متصل، أشاد "السويلم" بالأدوار والجهود التي قام مجلس الجمعيات الأهلية ومجالس الجمعيات الفرعية بكل مناطق المملكة، وكافة المجالس التخصصية، وعلى رأسها المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام والمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات حفظ النعمة. ووجّه الشكر لهم على ما بذلوه من جهد، وما قدّموه في الإشراف على مختلف المبادرات والتنسيق بين مختلف منظمات القطاع غير الربحي. واختتم بتقديم تمنياته بمزيدٍ من النجاح والتقدم في خدمة المشاعر المقدّسة وضيوف الرحمن، وتحقيق مزيدٍ من التطور والازدهار للمملكة.

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