انت الان تتابع قد تتجاوز 45م.. "متوسطات الحرارة في يوليو بالرياض" يبرزها "المسند" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 10:27 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إن متوسطات درجة الحرارة العظمى في يوليو بالرياض ظهراً، تتراوح بين 41 و43 درجة مئوية. وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "نادراً ما تنخفض الحرارة في الرياض، إلى أقل من 41م، أو تتجاوز 45م". وتابع: "في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى في الرياض (قُبيل الفجر) يتراوح بين 29-30م، ونادراً ما تنخفض عن 27م أو تتجاوز 33م".

كانت هذه تفاصيل خبر قد تتجاوز 45م.. "متوسطات الحرارة في يوليو بالرياض" يبرزها "المسند" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.