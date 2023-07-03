انت الان تتابع اكتمال الاستعدادات في منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بأبو عجرم لتوديع الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 10:42 صباحاً

أكملت الجهات الحكومية في منفذ الحديثة الحدودي، ومدينة الحجاج في مركز أبو عجرم، استعداداتهم لتوديع حجاج بيت الله الحرام، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، بمتابعة وإشراف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف. يأتي ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات، والجاهزية العالية للقطاعات كافة، امتداداً لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج. ورُفعت جاهزية منفذ الحديثة الحدودي وفقاً لأداء رفيع المستوى على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات التي وفّرتها القيادة لهم، بمشاركة عديدٍ من الجهات الحكومية الصحية والإسعافية والخدمية على مدار الساعة في المنفذ. وأكملت مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم بالمنطقة، استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن أثناء مرورهم، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لخدمة أفواج الحجاج المغادرين لأوطانهم، عبر تقديم الخدمات كافة بأرقى المستويات، تحقيقاً لتطلعات القيادة.

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