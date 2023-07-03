"البحوث العلمية" تستقبل أكثر من 22 ألف مكالمة استفتاء في حج عام 1444هـ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 10:59 صباحاً

استقبلت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في حج عام 1444هـ أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية، وأكثر من 56 ألف رسالة عبر برنامج "واتساب" وما يزيد على 6 آلاف مستفتٍ ومستفتية زاروا مقر الرئاسة. وأكد مدير عام الإدارة العامة للفتوى الشيخ وليد بن محمد السعدون حرص الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على استقبال الفتوى من المستفتين. وأشار إلى أن الرئاسة استقبلت الفتوى المباشرة في مقرها بمكة المكرمة وفي مقرها بمنى، ومن خلال الاتصالات الهاتفية وواتساب.

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