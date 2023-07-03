افتتاح مكتب دولي للتحقيق في جريمة العدوان ضد أوكرانيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 11:41 صباحاً

يُفتتح اليوم (الاثنين) في لاهاي، مكتب دولي مكلف بالتحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا، في ما يُنظر إليه على أنه خطوة أولى نحو إنشاء محكمة في نهاية المطاف لمحاكمة القادة الروس. ويجمع المكتب الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا (ICPA) مدعين عامين من كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. وتتمثل مهمة المكتب في التحقيق وجمع الأدلة، ويُنظر إليه على أنه خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس عن اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو مطلب كييف، وفقاً لـ"فرانس برس". وفي إطار افتتاح المكتب، يعقد عدد من كبار المسؤولين مؤتمرًا صحافيًا في مقر الوكالة القضائية للاتحاد الأوروبي في لاهاي، ومن بين هؤلاء خصوصًا المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ونائب وزير العدل الأميركي كينيث بولايت، والمفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه رينديرز. وتكثفت الدعوات لإنشاء محكمة خاصة بالحرب في أوكرانيا، إذ إن المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة بالنظر سوى بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على الأراضي الأوكرانية. وأصدرت المحكمة ومقرها في لاهاي في مارس الماضي مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بسبب الترحيل القسري المفترض لأطفال أوكرانيين.

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