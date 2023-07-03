روسيا تخفض صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم (الاثنين)، أن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أغسطس.

وقال "نوفاك" في بيان: "في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس بواقع 500 ألف برميل يومياً من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية"، وفقاً لـ"رويترز".

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