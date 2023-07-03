فيديو مرعب.. شاهد اصطدام طائرتين في سماء كولومبيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 11:56 صباحاً

كشف فيديو مرعب عن لحظة اصطدام طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكولومبية، خلال مناورة تدريبية، في ضواحي العاصمة بوغوتا، مما أسفر عن مقتل طيار، ونجاة طيار آخر بأعجوبة. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم السبت الماضي، في سماء قاعدة الكابتن لويس فرانسيسكو جوميز نينو الجوية، خلال تدريبات لسلاح الجو استعدادًا لعرض عسكري بمناسبة ذكرى استقلال كولومبيا. تُظهر اللقطات المروعة، مناورة كانت تقوم بها خمس طائرات صغيرة، وفجأة اصطدمت طائرتان، واشتعلت النيران الكثيفة في واحدة، وسقطت في الحال، بينما تمكن قائد الطائرة الأخرى من القيام بهبوط اضطراري عقب التصادم. وحسب الصحيفة، لقي اللفتنانت كولونيل ماريو أندريس إسبينوزا مصرعه في الحادث، بينما نجا قائد الطائرة الثانية عقب هبوطها، وتم نقله إلى المستشفى. وكشف مسؤولون أمس الأحد، أن حالة الطيار الثاني "مستقرة"، لكن لا يزال حجم إصابته غير معروف.

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