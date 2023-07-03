انت الان تتابع مفتشية الشرطة الفرنسية تستمع لشهادة الراكب الثالث لسيارة "نائل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 11:57 صباحاً

أفاد مصدر قريب من ملف التحقيقات الجارية حول مقتل الفتى نائل مرزوقي برصاص شرطي في نانتير قرب باريس، بأن المفتشية العامة للشرطة الوطنية في فرنسا تستمع منذ صبيحة اليوم (الاثنين) لشهادة الراكب الثالث للسيارة التي كان يقودها "نائل" قبل مقتله. وأضاف المصدر أن الراكب الثالث كان قد توجه إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية عند حوالي الساعة 11 صباحاً، وفقاً لـ"فرانس برس". ووفقاً لشهادة هذا الراكب الثالث التي جمعتها صحيفة "لو باريزيان"، فإن الشرطيين اللذين أوقفا سيارة "نائل" قد وجها عدة "ضربات بعقب" للسائق الذي فقد السيطرة على سيارته.

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