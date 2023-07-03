فرنسا.. تجمعات للتضامن مع رئيس بلدية تعرض منزله وأسرته للاعتداء

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية صباح الاثنين عن توقيف 157 شخصًا خلال الساعات الأخيرة، إثر أعمال الشغب المتواصلة لليلة السادسة على التوالي، في انخفاض عن أعداد الموقوفين في الليالي السابقة.

وانطلقت التجمعات التي دعا إليها رؤساء البلديات أمام مقار المجالس المحلية تنديدا بالاعتداء على منزل عمدة لاي- لي-روز. كما سيستقبل ماكرون أكثر من 220 رئيس بلدية تضررت جراء أعمال التخريب.

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