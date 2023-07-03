انت الان تتابع سليتيك الإسكتلندي يطلب مبلغًا أعلى للتنازل عن "جوتا" للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 1:38 مساءً

كشف موقع "Ojogo" البرتغالي عن آخر تطورات مفاوضات نادي الاتحاد مع جواو فيليبي "جوتا"، لاعب سليتيك الإسكتلندي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت تقارير صحفية سابقة أن المفاوضات بين الاتحاد وممثلي اللاعب البرتغالي لا تزال جارية بين الطرفين، بعد أن أبدى جوتا موافقته المبدئية على اللعب للنادي السعودي، بعد تلقيه عرضًا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني. وأفاد الموقع البرتغالى بأن سليتيك يطالب الآن نادي الاتحاد بأكثر من 30 مليون يورو، موضحًا أن بنفيكا سيحصل على 30% من المبلغ، حيث سيحصل على أكثر من 9 ملايين يورو من الصفقة . وأضاف أن جوتا أصبح قريبًا جدًا من التوقيع مع الاتحاد الذي يقوده البرتغالي نونو سانتو، مشيرًا إلى الاتفاقية بين الطرفين سيتم حسمها قريبًا. وكان قد انتقل البرتغالي جواو فيليبي صاحب الـ24 عامًا، لنادي سيلتيك الإسكتلندي في صيف 2021، قادمًا من بنفيكا البرتغالي الذي لعب له في 2018.

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