انت الان تتابع ضيوف برنامج خادم الحرمين: السعوديون كفوا ووفوا ونعجز عن وصف مشاعرنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 1:40 مساءً

"لو كان لدينا عشرة من الولد ما استقبلونا هذا الاستقبال"، بهذه العبارات العفوية أكد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية أن حرارة الاستقبال والخدمات الراقية والبشاشة والابتسامة التي طُوقوا بها منذ أن قدموا لهذه البلاد المباركة يعجزون عن وصفه مهما تحدثوا. وسألوا الله أن يثيب خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام، وأن يجزي وزارة الشؤون الإسلامية المنفذة لهذا البرنامج خير الجزاء. وتحدث الحاج علي إبراهيم من فلسطين فقال: "لقد وفيتم وكفيتم، لو لدينا عشرة أولاد ما استقبلونا مثل ما استقبلنا به السعوديون، ولم يتبقَ إلا أن يعملوا عنا الحج والعمرة". وأضاف: "الكل يعاملوننا بكل احترام، والخدمات مقدمة لنا في كافة المجالات، نسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والشكر موصول لوزير الشؤون الإسلامية ولكافة العاملين معه". ومن جانبه، قال رئيس مجمع الفتح الإسلامي بجامعة بلاد الشام بسوريا الدكتور حسام الدين الفرفور: "نحمد الله أن أكرمنا بالحج ونسأله أن يبارك في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يحفظهما من كل سوء ومكروه، وأن يجعلها سخاء رخاء". وأضاف: "كنا من أعز الضيوف ووجدنا الكرم والحميمية التي جعلتنا نشعر بوحدة هذه الأمة فجزاكم الله خيراً وبارك فيكم".

كانت هذه تفاصيل خبر ضيوف برنامج خادم الحرمين: السعوديون كفوا ووفوا ونعجز عن وصف مشاعرنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.