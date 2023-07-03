انت الان تتابع تحضيراً لمنافسات الموسم الجديد.. بعثة النصر إلى البرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 1:53 مساءً

أقلعت طائرة بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم إلى البرتغال، اليوم الإثنين. وشملت البعثة الثلاثي العائد من الإعارة "مختار على، وعبدالفتاح آدم، وخالد الغنام"، بجانب الظهير محمد قاسم الذي أبعد الموسم الماضي عن الفريق بقرار فني. وسيتم تقييم محمد قاسم خلال المعسكر من مدرب الفريق البرتغالي لويس كاسترو، بعد إعلان التعاقد معه رسمياً. وغاب عن البعثة الحارس نواف العقيدي لتعرضه لوعكة صحية والمهاجم محمد مران لإجرائه عملية جراحية. ويستمر معسكر النصر لمدة 17 يوماً، يخوض خلاله وديتين أمام سيلتا فيجو الإسباني يوم 17 من الشهر الجاري، وبنفيكا البرتغالي يوم 20 من نفس الشهر.

كانت هذه تفاصيل خبر تحضيراً لمنافسات الموسم الجديد.. بعثة النصر إلى البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.