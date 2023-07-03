انت الان تتابع حاج عراقي ينوه بما لقيه من عناية ورعاية صحية أثناء أدائه فريضة الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 2:25 مساءً

أشاد حاج عراقي، بما لقيه من عناية ورعاية صحية في المشاعر المقدسة، أثناء أدائه فريضة الحج هذا العام 1444هـ؛ مؤكداً أنه عاجز عن الشكر لكل من وقف معه أثناء تواجده في أحد مستشفيات المشاعر المقدسة، وخصّ بالشكر، إحدى منسوبات وزارة الصحة، فزة بنت خلف الشمري، المنتدبة من صحة حائل إلى المشاعر المقدسة. وقال مؤكداً على العلاقة المتينة بين المملكة والعراق: "أشعر وكأنني في بغداد، وأنت حينما تأتي إلى بغداد تشعر وكأن بلدك بغداد، أليس هذا هو المطلوب؟ أليس هذا ما يجب أن نعمل عليه؟ يعني أيش أقول لكم والله عاجز لساني عن شكركم". وردت عليه الطبيبة مؤكدةً أنها وجميع الطاقم يعملون وفقاً لتوجيهات حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. يشار إلى أن الطبيبة، فزة بنت خلف الشمري تعمل مساعداً للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل لتجربة المستفيد ومركز 937 بصحة حائل، ومنتدبة هذا العام إلى المشاعر المقدسة من قبل وزارة الصحة، وأنهت في العام 2021م البرنامج التدريبي "القيادة في تجربة المريض".

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