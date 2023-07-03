انت الان تتابع فلسطين تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 2:29 مساءً

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، اليوم (الاثنين)، أنه تقدم بطلب لعقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية غداً، لبحث التصعيد الإسرائيلي في جنين. وأوضح "العكلوك" أن الاجتماع العاجل الذي سيعقد بناءً على طلب فلسطين وبالتنسيق مع مصر والأردن، وسيبحث سبل التحرك الفعال على المستوى العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وشنت الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية كبيرة على مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم استخدمت فيها الطيران والطائرات المسيرة تلاها اقتحام بقوات ضخمة.

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