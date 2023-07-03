انت الان تتابع حتى عام 2028.. نيوكاسل يضم نجم ميلان"تونالي" في صفقة قياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 2:32 مساءً

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، التعاقد رسمياً مع الإيطالي ساندرو تونالي، قادمًا من صفوف فريق ميلان. ونشر نادي نيوكاسل، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة تونالي، وكتب عليها: "يسعدنا الإعلان عن صفقة ساندرو تونالي من ميلان". وأضاف: "سوف ينضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى صفوف الماكبايس حتى عام 2028.. أهلًا بك في عائلة نيوكاسل يونايتد يا ساندرو". من جانبه ، قال تونالي: في البداية ، أريد أن أشكر نيوكاسل يونايتد لأنهم قدموا لي فرصة ضخمة في مسيرتي، أريد أن أرد هذه الثقة داخل الملعب كما أفعل دائماً، أنا حقاً متحمس لخوض أول مباراة بملعب سانت جيمس بارك والشعور بدعم الجماهير. ولم يكشف نيوكاسل عن أي تفاصيل مادية بينما ذكرت تقارير بريطانية أن النادي الإنجليزي دفع 70 مليون يورو (76.28 مليون دولار) مع بنود الحوافز الإضافية. وبعد أن تمت الصفقة، أصبح تونالي لاعب خط الوسط المدافع، أغلى لاعب إيطالي في التاريخ، متجاوزًا مواطنيه جورجينيو، جيانلويجي بوفون، وكريستيان فيري. كما أصبح أعلى صفقة بيع للاعب في تاريخ الميلان، متجاوزًا البرازيلي كاكا الذي انتقل إلى ريال مدريد عام 2009 مقابل 67 مليون يورو.

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