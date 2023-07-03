انت الان تتابع قصف مدفعي يستهدف العاصمة السودانية من أم درمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 2:42 مساءً

تواصلت المعارك في السودان، اليوم (الاثنين)، حيث تعرّض وسط العاصمة الخرطوم ومنطقة بحري الواقعة شمالها لقصف مدفعي مصدره أم درمان، فيما جدّد الجيش دعوته للمدنيين للتطوّع في صفوفه لقتال قوات الدعم السريع. وقال شهود عيان: "إن قصفاً مدفعياً من شمال أم درمان يستهدف الخرطوم وبحري منذ الرابعة صباحاً". ودعت القوات المسلّحة السودانية في بيان "الشباب، وكلّ من يستطيع، مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمّة السودانية الانضمام إلى صفوفها"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأوضحت أنها وجهت قيادات الفرق والمناطق العسكرية باستقبال وتجهيز المقاتلين.

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