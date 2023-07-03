انت الان تتابع "عنان العقارية" تبدأ بتطوير وتسويق مخطط الغد السكني التعليمي بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تستعد عنان العقارية، لتطوير وتسويق مخطط الغد السكني في المدينة المنورة، والواقع على طريق الملك خالد بمساحة إجمالية ٤٢٩٥٨٠ مترًا مربعًا، ليكون من ضمن مشاريع الشركة في منطقة المدينة المنورة، والتي بدأت في التطور العقاري بحكم مكانتها وموقعها الاستراتيجي، وتعتبر واجهة لزوار المسجد النبوي، كما أنها تعتبر واجهة دينية وتعليمية وحضارية للمنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة عنان العقارية، الأستاذ بندر الضحيك إن تطوير المشروع على أهم طريق، وهو طريق الملك خالد سيساعد في تنمية ونهضة العقار بالمنطقة، ويساعد في دفع عجلة التنمية نحو المستقبل، ويساهم في جذب واستقطاب الشركات والمستثمرين إلى المنطقة بشكل عام. وتم استقطاع ١٠٠ ألف متر مربع لمنطقة تعليميه متكاملة، ومن مجموعة كليات على طريق الملك خالد مباشرة وسيتم تطويرها بالكامل،