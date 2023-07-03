الرئيس الفلسطيني يدعو الفصائل إلى اجتماع طارئ لمواجهة الهجوم الإسرائيلي على جنين

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محمد بن مسعود - الدمام - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة تلفزيونية، اليوم (الاثنين) الأمناء العامين لكل الفصائل، إلى اجتماع طارئ لمواجهة الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

وطالب "عباس" المجتمع الدولي، بتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على "إسرائيل".

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