انت الان تتابع جامعة الملك سعود تمدد فترة التقديم لوظيفة "معيد" حتى نهاية الشهر الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 4:41 مساءً

أعلنت جامعة الملك سعود، ممثلة بعمادة الموارد البشرية، تمديد فترة التقديم على الوظائف الأكاديمية برتبة (معيد) بنظام العقود حتى 30 ذو الحجة 1444هـ الموافقة 18 يوليو 2023م، وذلك لإتاحة الفرصة للمتقدمين. وأوضحت الجامعة أن إكمال إجراء التقديم على الوظيفة يكون وفق الشروط والمؤهلات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة ⁦‪dfpa.ksu.edu.sa‬⁩ مع ملاحظة أنه يجوز التقديم عبر "تسجيل جديد" بدلاً من خاصية النفاذ الوطني الموحد، ويتم تقديم كافة النواقص إلى الكلية/ القسم المعني مباشرة عبر موقعهم الإلكتروني، والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الخاصة بكل كلية/قسم. وأشارت إلى أنه لا يلزم تقديم درجة اللغة المطلوبة خلال فترة الإعلان الحالي، وإنما قبل محاضر التوصية من المجالس الأكاديمية المختصة، وأن درجات اللغة المعتمدة هي: IELTS Academic أو TOEFL (IBT&PBT) أو STEP. وأضافت الجامعة أنه يمكن الاكتفاء بالمقابلة من خلال منصة ZOOM، أو ما يماثلها تسهيلا للمتقدمين، ولمزيد من الاستفسارات أو عند مواجهة مشاكل فنيّة خلال فترة التقديم يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: ⁦‪[email protected]‬⁩.

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