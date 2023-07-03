انت الان تتابع الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين تغادر المملكة بعد أداء مناسك الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 4:45 مساءً

غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى بلادهم والبالغ عددهم 1780 حاجاً وحاجةً يمثلون الدفعة الأولى من المستضافين بعد أن أدّوا مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق منظومة من الخدمات النوعية. وأنهيت إجراءات الضيوف عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عقب رحلة حج ناجحة وميسرة تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعدد من المعالم الحضارية بالمدينتين المقدستين. يُذكر أن عدد المستضافين في برنامج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام بلغ 4951 حاجاً وحاجة ينتمون لـ92 دولة من مختلف دول العالم، حيث ستواصل مغادرتهم بقية الضيوف خلال الأيام القليلة المقبلة.

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