وزير الاتصالات يبحث توسيع الشراكة مع رئيس هواوي لدعم نمو الاقتصاد الرقمي بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 4:47 مساءً

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم، في مدينة شينزن الصينية مع الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة هواوي، رين زينق فرص تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة في مجال البنية الرقمية والتقنيات الحديثة وتنمية القدرات، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية لتعزيز العلاقات في مجالات التقنية والفضاء والابتكار. وتسعى المملكة صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم في العام 2022 والتي تستحوذ على الحصة الأكبر للاقتصاد الرقمي في المنطقة إلى دعم جهود تحول المملكة نحو الاقتصاد القائم على الابتكار وترسيخ ريادتها، إضافة إلى دعم نمو الاقتصادي بالمملكة والمنطقة عموماً . والتقى الوزير السواحة خلال جولته في مقر الشركة مع عدد من الطلبة السعوديين والمواهب التقنية التي تخضع لتدريب مكثف ضمن البرنامج التدريبي لرفع القدرات الرقمية بالشراكة بين الأكاديمية السعودية الرقمية وأكاديمية هواوي، في خطوة إضافية لترسيخ مكانة المملكة كأعلى تكتل للمواهب الرقمية بالمنطقة.

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