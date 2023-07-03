انت الان تتابع "فيفا" يمتدح صفقة انتقال الكرواتي "بروزوفيتش" لـ"النصر": عالمي يليق بالعالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 4:50 مساءً

امتدح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعاقُد نادي النصر السعودي مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي. وقال "فيفا" عبر حسابه الرسمي (كأس العالم FIFA) على موقع "تويتر": "عالمي يليق بالعالمي.. بطل إيطاليا، ووصيف أوروبا، ووصيف العالم". وختم حساب كأس العالم تدوينته بسؤال قال فيه: "هل مارسيلو بروزوفيتش أقوى لاعب وسط مرّ على الدوري السعودي؟". وكان "النصر" أعلن مساء اليوم الاثنين تعاقده مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي بعقد يمتد حتى 2026. يشار إلى أن بروزوفيتش خاض في ختام موسم 2022/ 2023، نهائي دوري أبطال أوروبا مع إنتر وانتهى بفوز مانشستر سيتي بهدف نظيف، كما ساعد منتخب بلاده في تحقيق المركز الثاني في كأس العالم 2018، وأسهم في تحقيق المركز الثالث في بطولة 2022 بقطر.

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