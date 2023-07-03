الشباب ينافس الهلال ويقدم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 5:02 مساءً

كشف الصحفي "ماركو كونتيريو"، عن تقديم نادي الشباب عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب باريس سان جيرمان، والمعار إلى غلطة سراي التركي، بالموسم الجديد . وقال "ماركو كونتيري" إن الشباب قدم عرضًا لإيكاردي بلغت قيمته نحو 80 مليون يورو، لمدة موسمين، كما أنه مستعد لدفع 20 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان مقابل انتقال إيكاردي . كما ذكر أيضًا حساب قنوات الكأس القطرية عبر "تويتر" أن ناديي الهلال والشباب مهتمان بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتينى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأشارت تقارير صحفية أن إيكاردي يرغب في استكمال مسيرته في أوروبا، بالرغم من العروض السعودية المغرية، كما أشارت تقارير أخرى إلى أن غلطة سراي يضغط من أجل الحصول على خدماته بشكل دائم. لعب المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ30 عامًا، لنادي إنترميلان في الفترة من 2013 وحتى 2019، وخلال هذه الفترة أعير لباريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إليه رسميًا في 2020، وأعير إلى غلطة سراي التركي في سبتمبر الماضي لمدة موسم واحد.

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