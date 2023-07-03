شكرا لقرائتكم 43 درجة متوسط الحرارة العظمى بالرياض خلال يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، عن درجات الحرارة في الرياض خلال شهر يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 41-43 درجة مئوية.

درجة الحرارة في الرياض

وأضاف المسند خلال تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه نادرًا ما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 41 مئوية، أو تتجاوز 45.

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ولفت إلى أن متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) في الرياض يتراوح بين 29-30م، ونادرًا ما تنخفض عن 27م أو تتجاوز 33 مئوية.

شدة حرارة الصيف في يوليو

وكان كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، في وقت سابق، أن أول شهر يوليو الجاري هو أول أيام شدة حرارة الصيف؛ التي تكون خلال شهري (يوليو وأغسطس)، وتحتوي بين دفتيها موسم قدحة القيظ أو جمرة القيظ، بحسب وصفه للطقس.

وأرجع الزعاق سبب تسمية شهر يوليو بهذا الاسم ووصفه إلى الملك الروماني يوليوس قيصر، والذي أحدث تحسينات لدولته، فسمي ذلك الشهر تخليدًا لذكره.

وأشار إلى أن الأرض تكون في أبعد نقطة لها من الشمس في أول شهر يوليو، إلا أن أشعتها عمودية، كما تتعامد الشمس على الكعبة في منتصفه وقت أذان الظهر وهو موعد تحديد القبلة عالميًا، بينما تكون في نهايته جمرة القيظ.