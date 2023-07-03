توضيح من حساب المواطن بشأن الدخل المتذبذب

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الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه في حال وجود دخل متذبذب، فيتم إدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل.

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر حسابها بموقع “تويتر”، على سؤال أحد الأشخاص، بشأن الدخل غير الثابت وكيفية إضافته.

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التذكير بالدخل غير الثابت

وكان حساب متابعات الخليج 365 أكد في وقت سابق، أهمية الإفصاح عن الدخل من النشاط التجاري أو الدخل غير الثابت.

صرف الدفعة 68

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 كشف في وقت سابق، عن موعد صرف الدفعة 68 لشهر يوليو الجاري.