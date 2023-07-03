شكرا لقرائتكم الحجاج يواصلون التوافد على المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يواصل ضيوف الرحمن توافدهم على المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام ١٤٤٤هـ بيسر وأمان، حيث يحرص كثير من ضيوف الرحمن بعد الحج على زيارة طيبة الطيبة لزيارة الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – والصلاة في المسجد النبوي، إلى جانب زيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.

قدوم الرحلات من مكة

ويشهد طريق الهجرة وقطار الحرمين الشريفين بـ المدينة المنورة، تواصل قدوم الرحلات من مكة المكرمة ، في مشهد إيماني بديع.

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وتعمل الجهات ذات العلاقة علي متابعة وصول الحجاج إلى مساكنهم, بالتنسيق مع مكاتب الخدمة الميدانية, ضمن منظومة الخدمات الجليلة والأعمال الميدانية التي يقدمها منسوبو مختلف الجهات الأمنية والخدمية والصحية والتطوعية بالمدينة المنورة بمتابعة لجنة الحج بالمنطقة .