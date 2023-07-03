شكرا لقرائتكم هيئة تقويم التعليم تواصل التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الاستمرار في التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي.

اختبار القدرة المعرفية الورقي

وذكرت العناية بالمستفيدين التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أن فترة التسجيل لاختبار القدرة المعرفية (الرقمي) انتهت، ويمكن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي حتى 13 يوليو الجاري.

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الفئة المستهدفة:

ويقدم الاختبار للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل (عدا الوظائف الصحية والتعليمية)، والراغبين بالتقديم على الوظائف بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة)، حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية.

طريقة التسجيل

وعن موعد انعقاد الاختبار الورقي، فسيكون يوم الأحد الموافق 16 يوليو وحتى الثلاثاء 18 يوليو.

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