"الشقيقي" ينال الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز

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محمد بن مسعود - الدمام - نال أحمد بن زغفي الشقيقي، مدير قطاع القحمة الصحي المشرف على مستشفى القحمة العام، درجة الماجستير مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز.

وكانت الدراسة في تخصص الإدارة الصحية التنفيذية والمستشفيات.

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