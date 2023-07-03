أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على موضي بنت محمد بن سعود الكبير

أدى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير -رحمها الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة مع سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والمستشار بالديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.