انت الان تتابع "إتقان العقارية" تباشر الحملة التسويقية لبيع أرض جوهرة أُحد بطيبة الطيبة كفرصة لروَّاد الاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

باشرت "إتقان العقارية" اليوم حملتها التسويقية لبيع أرض "جوهرة أُحد" في المدينة المنورة، التي تقع على مساحة إجمالية 1097.79 متر مربع، وتبعد عن الحرم النبوي بـ3 كليومترات في موقع استراتيجي؛ وهو ما يتيح الكثير من الخيرات الاستثمارية لهذه الأرض الفريدة من نوعها في المدينة المنورة، إحدى أهم المدن السعودية الزاخرة بالفرص الاستثمارية والمشاريع الواعدة على المدى القريب.

وأوضحت "إتقان العقارية" أن ما يميِّز أرض جوهرة أُحد وقوعها على طريق الملك فهد (الشريان الرئيسي للمدينة المنورة)؛ إذ يصل منطقة الشهداء بالحرم النبوي؛ وهو ما يجعل للأرض أهمية تجارية، وقوة مكانية؛ إذ سيقام بجوارها مشروع أُحد كورتيارد بارك، الذي سيضم مجموعة من المناطق الاستثمارية والترفيهية، إضافة للتليفريك، وأيضًا جادة أُحد، وهو ممشى واسع على أطراف الطريق؛ لسهولة وصول الحجاج والزائرين.

وبيَّنت "إتقان العقارية" أن ما يميِّز الأرض أطوالها وواجهاتها التجارية الثلاث، ولا يوجد مثيل لها بالمنطقة؛ وهو ما يساهم في الرفع من قيمتها، وجعلها مستهدفًا للراغبين في الاستثمار العقاري في أفضل البقاع ومستقر مشاريع رؤية السعودية 2030.