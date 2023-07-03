أمريكا تعد عدوان إسرائيل على جنين "دفاعًا عن النفس"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، دعم واشنطن لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين بالضفة الغربية اليوم (الاثنين) في إطار عملية عسكرية ضخمة لم تتعرض لها الضفة منذ 20 عامًا، مما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "لقد اطلعنا على التقارير ونراقب الوضع عن كثب، وندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين والجماعات الإرهابية"، وفقًا لـ"رويترز".

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