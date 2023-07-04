شركة مطارات الرياض تعلن إنجازها التاريخي الجديد.. تعرَّف عليه

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 6:58 مساءً

أعلنت شركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي عن إنجازها الجديد المتمثل في تسجيل مطار العاصمة لأعلى عدد من مسافريه في يوم واحدٍ عبر تاريخه، حيث تجاوزت أعداد المسافرين وفقاً للإحصائية الصادرة الشركة يوم السبت 1 يوليو الجاري 106 ألف مسافر، متخطية بذلك الرقم القياسي السابق 103 ألف مسافر المسجل يوم 8 أغسطس 2019م. وعلى صعيد الحركة الجوية، سجل مطار الملك خالد الدولي رقماً قياسياً جديداً في معدل رحلاته اليومية تمثل بتشغيل 738 رحلة في يوم الأحد 25 يونيو 2023، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق 710 رحلة، المسجل بتاريخ 1 ديسمبر 2022. جاء هذا الإعلان من قبل شركة مطارات الرياض بالتزامن مع انتهاء موسم ‫حج‬ 1444هـ، الذي سجّل من خلاله مطار العاصمة حضوراً متميزاً على صعيد عملياته التشغيلية الأرضية والجوية طيلة أعمال الموسم.

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