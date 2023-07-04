انت الان تتابع نقل شكر حجاج "الهلال الأحمر".. "التويجري" يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رفع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن رؤساء الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الدول العربية، برقية تهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1444.

وأشاد "التويجري" في برقية بالمستوى المتميز لتنظيم الحج، وتوفير الخدمات اللازمة كافة لضيوف الرحمن؛ ما مكّنهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة، في بيئة آمنة صحيًّا ومجتمعيًّا.

وعبَّر "التويجري" عن شكره ناقلاً شكر الحجاج من هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية، الذين وفدوا لأداء نسكهم في ضيافة كريمة من خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.

وقال الأمين العام لآركو: امتلأت نفوسهم غبطة وسرورًا أن تهيأت لهم فرصة الحج، مرددين الشكر والدعاء لخادم الحرمين الشريفين على ضيافته الكريمة، وإعجابهم بالتطور الهائل في عمارة الحرمين الشريفين، والمستوى المتقدم للخدمات، والإدارة المتميزة لها، وتهيئتها لاستقبال الضيوف، والإدارة المنظمة لحشود الحجيج الذين قارب عددهم المليونَي حاج؛ إذ جاء أداء النسك مريحًا وميسرًا.