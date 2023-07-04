جمعية إكرام بمكة تحد من هدر 500 طن من فائض الطعام بموسم الحج

كشف مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة أحمد بن حربي المطرفي لـ"الخليج 365"، أن جهود الجمعية في تعزيز الأمن الغذائي خلال موسم حج هذا العام 1444هـ أثمرت عن حفظ نحو 504،841 كيلو من فائض الطعام استفاد منه أكثر من مليون مستفيد.

وأوضح "المطرفي" أن القيمة التقديرية لهذا الفائض بلغت أكثر من 8 ملايين ريال وبلغت الرحلات الميدانية نحو 1131 رحلة.