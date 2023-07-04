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انت الان تتابع جمعية إكرام بمكة تحد من هدر 500 طن من فائض الطعام بموسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
3 يوليو, 2023, 7:55 مساءً
كشف مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة أحمد بن حربي المطرفي لـ"الخليج 365"، أن جهود الجمعية في تعزيز الأمن الغذائي خلال موسم حج هذا العام 1444هـ أثمرت عن حفظ نحو 504،841 كيلو من فائض الطعام استفاد منه أكثر من مليون مستفيد.
وأوضح "المطرفي" أن القيمة التقديرية لهذا الفائض بلغت أكثر من 8 ملايين ريال وبلغت الرحلات الميدانية نحو 1131 رحلة.
وأشار "المطرفي" إلى أن الجمعية تعمل في الجانب التوعوي التثقيفي للمجتمع بالتوازي مع حفظ الطعام، حيث أطلقت خلال الأيام الماضية عملاً فنيًا يهدف إلى توعية المجتمع بالآثار السلبية التي يخلفها الهدر والتي تسبب في اختلال الأمن الغذائي.
وبيّن "المطرفي" أن الهدف من إنتاج هذا العمل الفني هو محاولة الوصول إلى سائر شرائح المجتمع بالطرائق المختلفة من أجل توعيتهم بأهمية تعزيز الأمن الغذائي والحد من الهدر والفقد.
وتابع "المطرفي" أن هذا العمل الفني يأتي تماشيًا مع أهداف الجمعية التي تسعى إلى التقليل من الهدر والفقد الغذائي، إضافة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث يعد هذا الهدف من أحد برامج الرؤية.
يُذكر أن آخر إحصائية رصدتها وزارة البيئة والمياه والزراعة عن حجم الهدر الغذائي في المملكة كشف عن بلوغ قيمة الهدر 40 مليار ريال.
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