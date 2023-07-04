انت الان تتابع غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلي على جنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعًا طارئًا يوم غد الثلاثاء برئاسة مصر؛ لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على مخيم جنين، ومناطق أخرى في الضفة الغربية، الذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.

وقال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، في تصريح له اليوم: "إن الاجتماع سيُعقد بناء على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية؛ لبحث سُبل التحرك الفعال على المستويَين العربي والدولي؛ لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلي على جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.