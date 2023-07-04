انت الان تتابع بسبب "الرئيس السجين".. زيلينسكي يطرد سفير جورجيا في كييف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
3 يوليو, 2023, 8:25 مساءً
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، أنّه أمر بطرد سفير جورجيا في كييف احتجاجًا على تدهور صحة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضًا والذي ظهر في اليوم نفسه في تبيليسي هزيلاً للغاية، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، قال زيلينسكي في قناته على تطبيق تلغرام "لقد طلبت اليوم من وزارة الخارجية أن تستدعي السفير الجورجي وأن تبلغه احتجاجنا الشديد وأن تطلب منه مغادرة أوكرانيا في غضون 48 ساعة لإجراء محادثات مع عاصمته"، مجددًا مطالبة تبيليسي بأن تسلّم"ساكاشفيلي إلى كييف و"إنقاذ هذا الرجل".
وتزايدت المخاوف على صحة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي المسجون بعد ظهوره أخيرًا على شاشة التلفزيون، في مشاهد بدا فيها ضعيفًا وهزيلاً جدًا.
يُذكر أن ساكاشفيلي (55 عامًا) الذي حكم جورجيا من 2004 ولغاية 2013 قد غادر إلى المنفى لمدة 8 سنوات ثم عاد في 2021 إلى بلده حيث أودع السجن.
وسبق أن كتب الرئيس الأوكراني عبر تويتر: "ساكاشفيلي يُقتل ببطء"، داعيًا إلى إطلاق سراحه.
وفي إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، قال ساكاشفيلي في وقت سابق: "أنا مقتنع تمامًا بانتصارنا. ولكن إذا لم أنج حتى النصر القريب جدًا فسوف يدفن قلبي في كييف. إنه ينتمي إلى أوكرانيا".
وخسر ساكاشفيلي الانتخابات التي أجريت عام 2013 في جورجيا، وغادر البلاد وحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة إساءة استخدام السلطة.
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