الفريق "اليحيى" يقف على إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي

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محمد بن مسعود - الدمام - وقف المدير العام للجوازات، الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم على سير العمل لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جوازات منفذ ميناء جدة الإسلامي، ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، وإنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد الفريق اليحيى تسخير المديرية العامة للجوازات إمكاناتها البشرية والتقنية كافة لتسهيل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف بيت الله الحرام عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

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