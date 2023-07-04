انت الان تتابع تراجُع أسعار الذرة لأدنى مستوياتها خلال 30 شهرًا.. وفول الصويا يرتفع عالميًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تراجعت أسعار الذرة خلال 30 شهرًا إلى أدنى مستوياتها، بينما واصلت أسعار فول الصويا ارتفاعها في أكبر دولة منتجة لها في العالم إلى مستوى أعلى بكثير من توقعات السوق، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، كشفت وكالة بلومبرغ أن العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو انخفضت بنسبة 6.4 في المئة يوم الجمعة الماضي، وانخفضت بشكل أكبر اليوم إلى أدنى مستوى لها منذ بداية يناير عام 2021 قبل أن تبدأ في التعافي، بينما قفزت أسعار فول الصويا بنسبة 6.1 في المئة يوم الجمعة الماضي، وواصلت ارتفاعها أكثر من 2 في المئة اليوم الاثنين.

وأحدث التقرير الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية يوم الجمعة الماضي صدمة في الأسواق بعد أن أظهرت البيانات أن المساحة المنزرعة من فول الصويا بلغت 83.5 مليون هكتار بدءًا من الأول من يونيو، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تدور حول 87.7 مليون هكتار.