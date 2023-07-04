"الخارجية الفلسطينية": جريمة تهجير الفلسطينيين من جنين تعيد للأذهان نكبة 1948

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 9:38 مساءً

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية من مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية وسط حالة من الترهيب التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المخيم. وعدت وزارة الخارجية في بيان، ما يحدث من تهجير في مخيم جنين بأنه يعيد إلى الأذهان نكبة الشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨، مؤكدة أن ما يحدث في جنين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة بالتدخل الفوري لحماية السكان المدنيين من بطش الاحتلال. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بأنه أجلى مئات العائلات الفلسطينية من مخيم جنين، بعد تهديد الاحتلال بقصفها.

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