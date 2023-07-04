انت الان تتابع أسعار النفط تهبط بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بالرغم من قرارات خفض الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انخفضت أسعار النفط بنسبة 1 % اليوم الاثنين؛ وذلك بعد أن تغلبت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية على قرار السعودية وروسيا زيادة خفض إنتاجهما في أغسطس، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس أن المملكة ستُمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًّا شهرًا آخر؛ ليشمل أغسطس. مضيفة بأن الخفض الطوعي قد يمتد إلى ما بعد ذلك.

وفي موسكو قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن روسيا، التي تسعى إلى تشديد إمدادات الخام العالمية، وتعزيز الأسعار بالتنسيق مع السعودية، ستُخفض صادراتها النفطية بواقع 500 ألف برميل يوميًّا في أغسطس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت واحدًا في المئة أو 76 سنتًا؛ لتبلغ 74.65 دولار للبرميل عند التسوية، بينما انخفض خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.2 في المئة أو 85 سنتًا إلى 69.79 دولار.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في وقت لاحق اليوم إن الدولة العضو في منظمة أوبك ستُخفض إنتاجها من النفط 20 ألف برميل إضافية في الفترة من أول أغسطس إلى 31 منه؛ لدعم جهود السعودية وروسيا لتحقيق التوازن في أسواق النفط واستقرارها.