انت الان تتابع فيديو لشاب سعودي يخدم الحجاج يستوقف وزير الشؤون الإسلامية بتغريدة: هكذا نربي أبناءنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 3 يوليو, 2023, 10:37 مساءً

في لفتة طيبة استوقف مقطع فيديو لشاب سعودي متطوع يخدم الحجاج خلال موسم الحج الحالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتغريدة أوصى من خلالها الآباء والأمهات بتربية أبنائهم على شرف خدمة الحرمين وقاصديهما، واصفًا مهمة خدمة الحجاج والمعتمرين بأعظم شرف يتشرف به السعوديون كبارًا وصغارًا. وقال الوزير "آل الشيخ" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر "شاب سعودي متطوع لخدمة الحجاج قدمت له سيدة المال فرفض "أنا مو محتاج"، مضيفًا "آل الشيخ" نعم هكذا نربي أبناءنا في ⁧#السعودية⁩ على خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين اللي تعد أشرف وأعظم مهمة نفتخر بها نحن السعوديون (دون مقابل)". ويعد حساب وزير الشؤون الإسلامية بمنصة تويتر والذي يتابعه قرابة ربع المليون شخص، من الحسابات الوطنية النشطة، والذي تحقق فيه التغريدات تفاعلاً كبيرًا على المستويين المحلي والدولي، وتمتاز بالوضوح والشفافية والنصح والدعوة إلى غرس اللحمة الوطنية.

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