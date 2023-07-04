انت الان تتابع "الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجازان وعسير).

وفي التفاصيل، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والعاصمة الرياض والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الأفلاج والسليل والدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والري والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على جازان وفرسان والدرب وبيشة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة على البرك والقحمة حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.