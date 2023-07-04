4.2 مليون مصلٍ وزائر للمسجد النبوي خلال أسبوع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 5:26 صباحاً

أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي استقبال أكثر من 4 ملايين و252 ألف مصلٍ وزائر خلال الفترة من 7 إلى 14 من شهر ذي الحجة الجاري. وكثّفت الرئاسة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين ضيوف الرحمن والزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر. وسهّلت دخول أكثر من 271.173 ألف زائر للسلام على الرسول -عليه الصلاة والسلام-، إضافة إلى 75.529 ألف مصلٍ بالروضة الشريفة. واستفاد أكثر من 6.782 ألف من المواقع المخصّصة لكبار السن، و14.766 ألف من الدروس العلمية بالمسجد النبوي، إضافة إلى توزيع 46.138 ألف من الهدايا، إلى جانب استفادة أكثر من 64.703 ألف من التوعية الميدانية، و11.534 ألف من خدمة الإرشاد الديني.

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