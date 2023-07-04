"المرور": 3 نصائح في حال تعطل سيارتك على الطرق الرئيسة

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محمد بن مسعود - الدمام - وجّهت الإدارة العامة للمرور، عدداً من الإرشادات للسائقين في حال تعرّضت المركبة لعطل في أثناء سيرها على الطرق الرئيسة.

ونصح المرور المواطنين بوجوب تشغيل الإشارات التحذيرية، وإخراج المركبة من أقرب طريق آمن، ووضع علامات التحذير تجنباً لوقوع حوادث مرورية.

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